Кандидат у віцепрезиденти США Венс висміяв Камалу Харріс за бездітність і потрапив у скандал

Джей Ді Венс заявив, що політики повинні мати дітей, інакше вони не зацікавлені в майбутньому країни.

Кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс оскандалився заявою, що політики повинні мати дітей, інакше вони не зацікавлені в майбутньому країни. Про це повідомляє ВВС.

Журналісти пригадали сенатору інтерв'ю 2021 року, коли він назвав політиків-демократів «купкою бездітних кошатниць із нещасним життям».

Венс не став спростовувати свої слова, більше того, він підтвердив, що не змінив свою позицію і заявив, що політикою мають займатися лише ті, у кого є діти.

В інтерв'ю 2021 року, яке він дав ексведучому Fox News Такеру Карлсону, Венс поставив запитання, чому в деяких високопоставлених політиків-демократів немає дітей. Серед них він назвав Камалу Харріс, кандидатку від Демократичної партії на виборах у листопаді, яка виховує не рідних дітей, а свого чоловіка Дага Емхоффа.

«Подивіться на Камалу Харріс, Піта Буттігіга, AOC, усе майбутнє демократів контролюється людьми без дітей. Який сенс у тому, що ми передали нашу країну людям, які насправді не мають у ній прямого інтересу?» — сказав тоді Венс.

В інтерв'ю Мегін Келлі Венс пояснив: «Я бажаю Камалі Харріс, її прийомним дітям і всій її родині всього найкращого. Справа не в тому, що вона гірша за інших. Справа в тому, що її партія проводить політику, яка докорінно суперечить інтересам дітей».

Венс після свого первісного інтерв'ю у 2021 році пояснював, що його критика не спрямована проти тих, хто не може мати дітей з біологічних чи медичних причин.

Відео знову почали поширювати в соцмережах, і в коментарях користувачі розкритикували слова Венса.

55-річна зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон, яка відкрито розповідала про свої труднощі зі спробами завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), першою обрушилася на Венса через його коментарі.

«Я дійсно не можу повірити, що це говорить потенційний віце-президент США», – сказала вона.

«Все, що я можу сказати, – пане Венс, я молюся, щоб вашій доньці пощастило колись народити власних дітей», – додала вона.

«Я сподіваюся, що їй не доведеться звертатися за допомогою ЕКЗ, – написала Еністон. – Тому що ви намагаєтесь відібрати в неї навіть це».

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