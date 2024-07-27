Кандидат в вице-президенты США Вэнс высмеял Камалу Харрис за бездетность и попал в скандал

Джей Ди Вэнс заявил, что политики должны иметь детей, иначе они не заинтересованы в будущем страны.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс оскандалился заявлением, что политики должны иметь детей, иначе они не заинтересованы в будущем страны. Об этом сообщает ВВС.

Журналисты вспомнили сенатору интервью 2021 года, когда он назвал политиков-демократов «кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью».

Вэнс не стал опровергать свои слова, более того, он подтвердил, что не изменил свою позицию и заявил, что политикой должны заниматься только те, у кого есть дети.

В интервью 2021 года, которое он дал экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, Вэнс задал вопрос, почему у некоторых высокопоставленных политиков-демократов нет детей. Среди них он назвал Камалу Харрис, кандидатку от Демократической партии на ноябрьских выборах, которая воспитывает не родных детей, а своего мужа Дага Эмхоффа.

«Посмотрите на Камалу Харрис, Пита Буттигиг, AOC, все будущее демократов контролируется людьми без детей. Какой смысл в том, что мы передали нашу страну людям, которые действительно не имеют в ней прямого интереса?» – сказал тогда Вэнс.

В интервью Мегин Келли Вэнс объяснил: «Я желаю Камали Харрис, ее приемным детям и всей семье всего лучшего. Дело не в том, что она хуже других. Дело в том, что ее партия проводит политику, коренным образом противоречащую интересам детей».

Вэнс после своего первоначального интервью в 2021 году объяснял, что его критика не направлена ​​против тех, кто не может иметь детей по биологическим или медицинским причинам.

Видео снова начали распространять в соцсетях, и в комментариях пользователи раскритиковали слова Вэнса.

55-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая открыто рассказывала о своих трудностях с попытками забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), первой обрушилась на Вэнса из-за его комментариев.

«Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент США», - сказала она.

«Все, что я могу сказать, – господин Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось когда-нибудь родить собственных детей», – добавила она.

«Я надеюсь, что ей не придется обращаться за помощью ЭКО, – написала Энистон. – Потому что вы пытаетесь отобрать у нее даже это».

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