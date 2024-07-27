Румыния не будет сбивать российские беспилотники над территорией Украины: в чем причина

По словам премьер-министра Румынии, вести огонь по территории Украины пока не разрешено.

Румыния не будет сбивать российские беспилотники над территорией Украины. Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, комментируя инцидент с падением российского дрона в Румынии, передает издание Digi24.

По его словам, румынские военные не имеют возможности для этого.

«Чтобы их сбить, мы должны вести огонь по территории Украины, и я думаю, что это пока не позволено, я не слышал о каком-либо решении на этот счет», – сказал Чолаку.

Глава правительства добавил, что румынская сторона ведет мониторинг ситуации с российскими БПЛА во время обстрелов Украины.

«Эти дроны обычно поражаются украинской артиллерией и сразу падают на берег Дуная. Для граждан Румынии в этом районе по-прежнему нет никакой опасности. Были приняты меры, чтобы подобное не повторилось», — указал он.

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