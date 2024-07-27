Румунія не збиватиме російські безпілотники над територією України: в чому причина

За словами прем’єр-міністра Румунії, вести вогонь по території України поки що не дозволено.

Румунія не збиватиме російські безпілотники над територією України. Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, коментуючи інцидент із падінням російського дрону в Румунії, передає видання Digi24.

За його словами, румунські військові не мають змоги для цього.

«Щоб їх збити, ми повинні вести вогонь по території України, і я думаю, що це поки що не дозволено, я не чув про якесь рішення з цього приводу», – сказав Чолаку.

Очільник уряду додав, що румунська сторона веде моніторинг ситуації з російськими БПЛА під час обстрілів України.

«Ці дрони зазвичай вражаються українською артилерією і одразу падають на берег Дунаю. Для громадян Румунії в цьому районі, як і раніше, немає жодної небезпеки. Було вжито заходів, щоб подібне не повторилося», — вказав він.

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