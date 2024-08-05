Компанія «Стокман» стала власником російського підрозділу виробника одягу Hugo Boss.

Німецький дім моди Hugo Boss продав свій бізнес в рф. Про це повідомляє Reuters.

«Ми можемо підтвердити, що наше російське дочірнє підприємство було продано АТ «Стокманн» – компанії, що належить одному з давніх гуртових партнерів Hugo Boss у країні», – йдеться в заяві

Раніше виробник одягу заявляв, що домовився про продаж свого бізнесу в країні-агресорі ще у квітні 2024 року.

Жодна зі сторін не розкриває фінансових умов угоди, однак відомо, що рф вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижкою не менше 50%.

Згідно з відкритими документами, угода була закрита 2 серпня, і тепер АТ «Стокманн» володіє 100% акцій Hugo Boss Rus номінальною вартістю 40 млн руб ($470 588).

У рф Стокманн працює незалежно від колишнього фінського власника, який продав свій російський бізнес після анексії українського Криму у 2014 році.

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