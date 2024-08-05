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Немецкий дом моды Hugo Boss продал свой бизнес в рф

14:03, 5 августа 2024
Компания «Стокманн» стала владельцем российского подразделения производителя одежды Hugo Boss.
Немецкий дом моды Hugo Boss продал свой бизнес в рф
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Немецкий дом моды Hugo Boss продал свой бизнес в рф. Об этом сообщает Reuters.

«Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО «Стокманн» – компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране», – говорится в заявлении.

Ранее производитель одежды заявлял, что договорился о продаже своего бизнеса в стране-агрессоре еще в апреле 2024 года.

Ни одна из сторон не раскрывает финансовых условий соглашения, однако известно, что рф требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидкой не менее 50%.

Согласно открытым документам, сделка была закрыта 2 августа, и теперь АО «Стокманн» владеет 100% акций Hugo Boss Rus номинальной стоимостью 40 млн руб ($470 588).

В рф Стокманн работает независимо от бывшего финского владельца, который продал свой российский бизнес после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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