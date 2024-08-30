Менше 30 років — покажіть паспорт: у США ввели нове правило при купівлі цигарок

Раніше таке правило розповсюджувалося лише на людей до 27 років.

У Сполучених Штатах Америки громадян до 30 років зобов’язали показувати документи при купівлі тютюнових виробів. Раніше таке правило розповсюджувалося лише на людей до 27 років. Про це повідомляє Reuters.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США також зазначило, що торговці не можуть продавати тютюнові вироби через автомати в місцях, де присутні люди молодше 21 року або дозволений вхід для неповнолітніх.

«Десятиліття науки показали, що утримання тютюнових виробів від молоді має вирішальне значення для зменшення кількості людей, які зрештою стають залежними від цих продуктів», — вказує директор Центру тютюнових виробів УПМ Браян Кінг.

Як відомо, у США у 2019 році підвищили мінімальний вік для вживання тютюну з 18 до 21 року.

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