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До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

14:20, 30 серпня 2024
Військовий збір встановлять для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.
До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків
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У Верховній Раді 30 серпня зареєстровано доопрацьований проект Закону 11416-д про підвищення податків. Втім, сам текст проекту поки не опубліковано, а лише рішення Комітету.

Відповідно до рішення Комітету, доопрацьований проект 11416-д передбачає, зокрема:

1) уточнення строку застосування запропонованих законопроектом особливостей оподаткування військовим збором – до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан (проектом 11416 передбачалося, що зміни діятимуть до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил);

2) встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

3) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

4) щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Разом з цим, у доопрацьованому законопроекті враховано деякі пропозиції, які містить проект Кабміну 11416, зокрема:

доопрацьований проект Закону передбачає удосконалення окремих норм Податкового кодексу та створення у період дії воєнного стану умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів.

1) підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 ПК України, з 1,5% до 5%;

2) встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;

3) встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати (що є еквівалентним 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати, як передбачалося у проекті 11416).

Окрім того, пропонується передбачити доручення Кабміну щодо розробки законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування надходжень від військового збору до спеціального фонду Держбюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Під час засідання Комітету було запропоновано при підготовці законопроекту до другого читання додатково передбачити поширення положень щодо сплати авансових внесків при здійсненні роздрібної торгівлі пальним також на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють відповідну діяльність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», від підвищення податків уряд сподівається отримати в 2024 році 30 млрд грн при потребі на оборону 500 млрд. Отже, виникає питання стосовно джерел, за рахунок яких будуть покривати іншу, більш значну частину потреби. При цьому, як раніше вказали в Уряді, фінансувати зарплати військовослужбовцям за рахунок коштів міжнародних партнерів забороняється.

Автор: Наталя Мамченко 

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До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

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