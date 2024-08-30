В Верховную Раду внесли доработанный законопроект о повышении налогов

Военный сбор установят для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы

В Верховной Раде 30 августа зарегистрирован доработанный проект Закона 11416 о повышении налогов. Впрочем, сам текст проекта пока не опубликован, а только решение Комитета.

Согласно решению Комитета, доработанный проект 11416-д предусматривает, в частности:

1) уточнение срока применения предложенных законопроектом особенностей налогообложения военным сбором – до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение (проектом 11416 предполагалось, что изменения будут действовать до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил);

2) установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

3) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим;

4) ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Вместе с этим, в доработанном законопроекте учтены некоторые предложения, которые содержал проект Кабмина 11416, в частности:

Доработанный проект Закона предусматривает усовершенствование отдельных норм Налогового кодекса и создание в период действия военного положения условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей.

1) повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 НК Украины, с 1,5% до 5%;

2) установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода плательщиками единого налога третьей группы;

3) установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы (что эквивалентно 5% от двух размеров минимальной заработной платы, как предполагалось в проекте 11416).

Кроме того, предлагается предусмотреть поручение Кабмина по разработке законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс о зачислении поступлений от военного сбора в специальный фонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

В ходе заседания Комитета было предложено при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнительно предусмотреть распространение положений об уплате авансовых взносов при осуществлении розничной торговли горючим также на физических лиц - предпринимателей, осуществляющих соответствующую деятельность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», от повышения налогов правительство надеется получить в 2024 году 30 млрд грн при потребности на оборону 500 млрд. Следовательно, возникает вопрос относительно источников, за счет которых будут покрывать другую более значительную часть потребности. При этом, как ранее указали в правительстве, финансировать зарплаты военнослужащим за счет средств международных партнеров запрещается.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.