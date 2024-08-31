Юрлицо прекратило деятельность: как получить сведения об отсутствии налогового долга

Как ГНС предоставляет сведения об отсутствии налогового долга при ликвидации юридического лица.

В Государственной налоговой службе рассказали, как учреждение предоставляет сведения об отсутствии налогового долга при ликвидации юрлица.

Пунктом 11.5 разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 определено, что в связи с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика контролирующие органы начинают и проводят процедуры, предусмотренные настоящим разделом, в случае получения, в частности, сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о решении учредителей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица.

В соответствии с п. 11.10 разд. XI Порядка №1588 до истечения срока, определенного для заявления кредиторами своих требований (при наличии денежных обязательств и/или задолженности по уплате налогов и сборов), а также в день получения запроса от субъекта государственной регистрации контролирующий орган передает в ЕГР в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами Центрального контролирующего органа сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов и сборов по форме №30-ОПП.

В случае наличия задолженности по уплате налогов и сборов сведения по форме № 30-ОПП вместе с приложениями направляются (выдаются) комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии, ликвидатору) или лицу, ответственному за погашение денежных обязательств или налогового долга, являющегося таким из п. 97.4 НКУ, за их обращением. Приложения к сведениям по форме №30-ОПП представляются теми контролирующими органами, которые их сформировали.

Если контролирующим органом в ЕГР переданы сведения о наличии задолженности по уплате налогов и сборов, то после погашения задолженности контролирующий орган передает в ЕГР сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.

После погашения задолженности отправка в ЕГР сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов контролирующим органом может быть осуществлена ​​после получения соответствующего запроса или обращения, в частности от комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии, ликвидатора) или лица, ответственного за погашение денежных обязательств или налогового долга.

Такие обращения рассматриваются и разрешаются в срок, установленный Законом Украины от 02.10.1996 № 393/96-ВР «Об обращениях граждан», не более одного месяца со дня их поступления, а не требующие дополнительного изучения – безотлагательно, но не не позднее пятнадцати дней со дня их получения.

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