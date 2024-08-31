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Юрособа припинила діяльність: як отримати відомості про відсутність податкового боргу

07:19, 31 серпня 2024
Як ДПС надає відомості про відсутність податкового боргу при ліквідації юридичної особи.
Юрособа припинила діяльність: як отримати відомості про відсутність податкового боргу
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У Державній податковій службі розповіли, як установа надає відомості про відсутність податкового боргу при ліквідації юрособи.

Пунктом 11.5 розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 визначено, що у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання, зокрема, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи.

Відповідно до п. 11.10 розд. ХІ Порядку №1588 до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до ЄДР у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою №30-ОПП.

У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, що є такою згідно з п. 97.4 ПКУ, за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою №30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Якщо контролюючим органом до ЄДР передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості контролюючий орган передає до ЄДР відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.

Після погашення заборгованості надсилання до ЄДР відомостей про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючим органом може бути здійснене після отримання відповідного запиту або звернення, зокрема від комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) або особи, відповідальної за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Такі звернення розглядаються і вирішуються у термін, встановлений Законом України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», не більше одного місяця від дні їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

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