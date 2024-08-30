Українці тримають на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, – МВС

Однак точну кількість підрахувати неможливо.

Українці можуть тримати на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Однак точну кількість підрахувати неможливо. Про це заявив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

«Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї», - зазначив він в ефірі телемарафону.

Драп'ятий додав, що ухвалення Верховною Радою законопроекту 9538 «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси й трофейну зброю допоможе розв'язати проблему з необлікованою зброєю й більш точно розуміти, скільки зброї є у наших громадян.

Раніше ми повідомляли, що згідно з відповідним законопроектом громадяни не зможуть залишити у себе певні види зброї.

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