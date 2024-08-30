У Німеччині пролунав вибух на заводі з виробництва вибухових речовин

Внаслідок вибуху постраждали двоє співробітників підприємства.

У німецькому місті Тройсдорфі пролунав вибух на підприємстві, що виробляє вибухові речовини. Внаслідок інциденту серйозні поранення отримали двоє співробітників, передає Bild.

На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція та пожежна бригада.

Як саме стався вибух, поки що невідомо.

За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії у Тройсдорфі - Dynitec та DynaEnergetics, уточнює газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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