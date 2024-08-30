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Обрано голову Білогірського райсуду Хмельницької області

20:19, 30 серпня 2024
Головою суду обрано Наталію Бараболю.
Обрано голову Білогірського райсуду Хмельницької області
Фото: bg.km.court.gov.ua
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У Білогірському районному суді Хмельницької області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Згідно Наказу голови Білогірського районного суду № 9 від 1.08.2024 року Бараболю Наталію Сергіївну зборами суддів обрано на посаду голови Білогірського районного суду Хмельницької області строком на три роки з 2.08.2024 року по 01.08.2027 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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