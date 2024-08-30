Избран председатель Белогорского райсуда Хмельницкой области

Председателем суда избрана Наталья Бараболя.

Фото: bg.km.court.gov.ua

В Белогорском районном суде Хмельницкой области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Согласно Приказу председателя Белогорского районного суда № 9 от 1.08.2024 года Бараболя Наталья Сергеевна собранием судей избрана на должность председателя Белогорского районного суда Хмельницкой области сроком на три года с 2.08.2024 года по 1.08.2027 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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