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В Германии прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ

14:21, 30 августа 2024
В результате взрыва пострадало двое сотрудников предприятия.
В Германии прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ
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В немецком городе Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии, которое производит взрывчатые вещества. В результате инцидента серьезные ранения получили двое сотрудников, передает Bild.

На месте работают спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада.

Как именно произошел взрыв, пока неизвестно.

По предварительным данным, речь идет о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense. Оно имеет две дочерние компании в Тройсдорфе — Dynitec и DynaEnergetics, уточняет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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