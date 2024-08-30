В Германии прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ

В результате взрыва пострадало двое сотрудников предприятия.

В немецком городе Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии, которое производит взрывчатые вещества. В результате инцидента серьезные ранения получили двое сотрудников, передает Bild.

На месте работают спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада.

Как именно произошел взрыв, пока неизвестно.

По предварительным данным, речь идет о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense. Оно имеет две дочерние компании в Тройсдорфе — Dynitec и DynaEnergetics, уточняет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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