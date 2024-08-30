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Украинцы держат на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия, – МВД

19:43, 30 августа 2024
Однако точное количество подсчитать невозможно.
Украинцы держат на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия, – МВД
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Украинцы могут держать на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. Однако точное количество подсчитать невозможно. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Богдан Драпятый.

«Подсчитать все количество невозможно. В то же время, по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия», - отметил он в эфире телемарафона.

Драпятый добавил, что принятие Верховной Радой законопроекта 9538 «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие поможет решить проблему с неучтенным оружием и более точно понимать, сколько оружия есть у наших граждан.

Ранее мы сообщали, что согласно соответствующему законопроекту граждане не смогут оставить у себя определенные виды оружия.

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