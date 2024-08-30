Меньше 30 лет — покажите паспорт: в США ввели новое правило при покупке сигарет

Ранее такое правило распространялось только на людей в возрасте до 27 лет.

В Соединенных Штатах Америки граждан до 30 лет обязали показывать документы при покупке табачных изделий. Ранее такое правило распространялось только на людей в возрасте до 27 лет. Об этом сообщает Reuters.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также отметило, что торговцы не могут продавать табачные изделия через автоматы в местах, где присутствуют люди младше 21 года или разрешен вход для несовершеннолетних.

«Десятилетие науки показали, что содержание табачных изделий от молодежи имеет решающее значение для уменьшения количества людей, которые в конечном итоге становятся зависимыми от этих продуктов», — говорит директор Центра табачных изделий УПМ Брайан Кинг.

Как известно, в США в 2019 году повысили минимальный возраст для употребления табака с 18 до 21 года.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в Украине вводятся новые требования по продаже товаров с никотином.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.