Супермоделі Наомі Кемпбелл заборонили займатися благодійністю на пʼять років

Як виявилося, відома модель витрачала кошти, призначені нужденним, на себе.

Благодійна організація супермоделі Наомі Кемпбелл Fashion for Relief опинилася в центрі скандалу. Моделі заборонили керувати благодійними фондами протягом п'яти років. Про це повідомляє Page Six.

Як виявилося, відома модель витрачала кошти, призначені нужденним, на себе. Йдеться про десятки тисяч доларів, які нібито пішли на розкішні готелі, спа-процедури, особисту охорону зірки та багато іншого.

За рішенням комісії з благодійності в Англії та Уельсі, Кемпбелл усувається від опікунської діяльності у фондах на п'ять років через фінансові порушення та неефективне управління власною організацією.

Як відомо, Кемпбелл заснувала благодійну організацію Fashion for Relief у 2005 році. Гроші, які вона збирала, мали піти на боротьбу з лихоманкою Ебола, допомогу постраждалим у стихійних лихах та дітям-біженцям.

Однак виявилося, що більшість грошей, зібраних під час благодійних зіркових заходів за останнє десятиліття, було використано не за призначенням.

Наприклад, лише у період із квітня 2016 року до липня 2022 року на допомогу було направлено лише 8,5% від зборів. Крім того, колега Кемпбелл Бьянка Хелльміх також регулярно отримувала великі суми від організації у вигляді несанкціонованих платежів.

У результаті Кемпбелл заборонили бути опікункою будь-яких благодійних фондів протягом п’яти років. Хелльміх — протягом дев’яти років.

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