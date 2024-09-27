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Обрано голову Берегівського райсуду Закарпатської області

12:40, 27 вересня 2024
Головою суду обрали Юрія Гецка.
Обрано голову Берегівського райсуду Закарпатської області
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26 вересня у Берегівському районному суді Закарпатської області відбулись збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Зазначається, більшістю голосів, шляхом таємного голосування, Гецко Юрій Юрійович був обраний головою Берегівського районного суду строком на 3 роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

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