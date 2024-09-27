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Избран председатель Береговского райсуда Закарпатской области

12:40, 27 сентября 2024
Председателем суда избрали Юрия Гецко.
Избран председатель Береговского райсуда Закарпатской области
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26 сентября в Береговском районном суде Закарпатской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Отмечается, большинством голосов путем тайного голосования Гецко Юрий Юрьевич был избран председателем Береговского районного суда сроком на 3 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

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