Таможенники изъяли редкую церковную книгу на границе с Румынией, спрятанную в дверце авто

Закарпатские таможенники конфисковали церковную рукопись 1906 года на пункте пропуска «Солотвино».

Источник фото: Закарпатская таможня

На пограничном пункте пропуска «Солотвино - Сигет Мармаций» закарпатские таможенники обнаружили редкую церковную рукопись, датированную 1906 годом. Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Книгу под названием «Церковный сборник» пытался переместить на территорию Украины 35-летний житель Раховского района. Издание было спрятано в дверце его автомобиля «Audi Q5», а мужчина выбрал «зеленый коридор», не имея при этом никаких разрешительных документов.

Это издание было напечатано в Ужгороде, тогда еще Унгваре, в типографии Варфоломея Егера во времена Австро-Венгерской империи. Согласно действующему таможенному законодательству, все издания, изготовленные более 50 лет назад, должны быть письменно задекларированы при пересечении границы. В таких случаях также нужно иметь Свидетельство на право их перемещения.

За нарушение таможенных правил, предусмотренных ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, в отношении гражданина составлен протокол. Раритетное издание изъято и передано на экспертизу для определения его культурной, исторической или антикварной ценности.

Источник фото: Закарпатская таможня

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