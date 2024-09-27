Митники вилучили рідкісну церковну книгу на кордоні з Румунією, заховану у дверцятах авто

Закарпатські митники конфіскували церковний рукопис 1906 року на пункті пропуску «Солотвино».

Джерело фото: Закарпатська митниця

На прикордонному пункті пропуску «Солотвино – Сігет Мармацій» закарпатські митники виявили рідкісний церковний рукопис, датований 1906 роком. Про це повідомила Закарпатська митниця.

Книгу під назвою «Церковний збірник» намагався перемістити на територію України 35-річний житель Рахівщини. Видання було заховане у дверцятах його автомобіля «Audi Q5», а чоловік обрав «зелений коридор», не маючи при цьому жодних дозвільних документів.

Це видання було надруковане в Ужгороді, тоді ще Унгварі, у друкарні Варфоломея Єгера за часів Австро-Угорської імперії. Згідно з чинним митним законодавством, усі видання, що виготовлені понад 50 років тому, повинні бути письмово задекларовані при перетині кордону. У таких випадках також потрібно мати Свідоцтво на право їх переміщення.

Через порушення митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, щодо громадянина складено протокол. Раритетне видання вилучено та передано на експертизу для визначення його культурної, історичної чи антикварної цінності.

Джерело фото: Закарпатська митниця

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