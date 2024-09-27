Супермодели Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительностью на пять лет

Как оказалось, известная модель тратила средства, предназначенные нуждающимся, на себя.

Благотворительная организация супермодели Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief оказалась в центре скандала. Модели запретили управлять благотворительными фондами в течение пяти лет. Об этом сообщает Page Six.

Как оказалось, известная модель тратила средства, предназначенные нуждающимся, на себя. Речь идет о десятках тысяч долларов, якобы ушедших на роскошные отели, спа-процедуры, личную охрану звезды и многое другое.

По решению комиссии по благотворительности в Англии и Уэльсе, Кэмпбелл устраняется от попечительской деятельности в фондах на пять лет из-за финансовых нарушений и неэффективного управления собственной организацией.

Как известно, Кэмпбелл основала благотворительную организацию Fashion for Relief в 2005 году. Деньги, которые она собирала, должны были пойти на борьбу с лихорадкой Эбола, помощь пострадавшим в стихийных бедствиях и детям-беженцам.

Однако оказалось, что большинство денег, собранных во время благотворительных звездных мероприятий за последнее десятилетие, было использовано не по назначению.

Например, только в период с апреля 2016 года по июль 2022 года на помощь было направлено только 8,5% от сборов. Кроме того, коллега Кэмпбелл Бьянка Хелльмих также регулярно получала большие суммы от организации в виде несанкционированных платежей.

В результате Кэмпбелл запретили быть покровительницей любых благотворительных фондов в течение пяти лет. Хелльмих – в течение девяти лет.

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