США передадуть Румунії обладнання для виявлення радіації

США нададуть Румунії нове радіаційне обладнання та транспортні засоби на суму майже $2 мільйони.

Румунія незабаром отримає від США різноманітне обладнання для виявлення підвищеного рівня радіації, а також кілька автомобілів. Як повідомляє Digi24, ця інформація міститься в документах, які готує Міністерство внутрішніх справ Румунії для оформлення отримання допомоги.

Вартість переданого обладнання складе близько 1,9 мільйона доларів і включатиме транспортні засоби, портативні пристрої для виявлення радіації, а також супутнє спорядження для фахівців, зокрема 400 спеціальних пейджерів. Серед переданих транспортних засобів — три автомобілі Ford Ranger Wildtrak.

Отримане обладнання буде використовуватися поліцією Румунії для специфічних заходів, пов'язаних із виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів.

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