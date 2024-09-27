Суд не знайшов складу порушення в словах Христини Соловій, яка нецензурно відгукнулася про Іллічівськ

Суд закрив «адмінку» проти Христини Соловій, яка облаяла назву міста Іллічівськ на виступі.

Фото: suspilne.media

Як відомо, на співачку Христину Соловій склали адмінпротокол за лайку на сцені в Чорноморську.

27 вересня у Чорноморську Одеської області відбувся суд над Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики зі сцени. Їй інкримінували дрібне хуліганство.

Адвокат співачки під час суду заявляв, що протокол на співачку склали з явними порушеннями, а докази, які представлені в суді, не є переконливими.

Після розгляду доказів та заслухання промов суд закрив провадження у справі через відсутність складу правопорушення.

«Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч — х***», - написала вона на своїй сторінці у одній із соцмереж.

Також Христина Соловій оприлюднила копію постанови суду.

«Закрити провадження у справі про адміністративне провадження у відношенні Соловій Христини Іванівні на підставі п.1 ст 247 КУпАП, у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП», - йдеться у постанові.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

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