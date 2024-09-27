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На Хмельниччині чоловіку, який знущався над дружиною, призначили 200 годин громадських робіт

21:38, 27 вересня 2024
Також 50-річний чоловік має пройти програму для кривдників.
На Хмельниччині чоловіку, який знущався над дружиною, призначили 200 годин громадських робіт
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Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав 50-річного чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та призначив йому покарання у виді 200 годин громадських робіт. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Крім того, суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід – направив його до Ярмолинецької селищної ради для проходження програми для кривдників строком на 3 місяці.

З лютого по липень 2024 року правоохоронці зафіксували п’ять фактів домашнього насильства, які чоловік вчиняв щодо своєї дружини. У присутності малолітніх дітей він нецензурно лаявся та погрожував жінці фізичною розправою, чим завдав шкоди її психологічному здоров’ю.

Постановами від 6 березня, 11 квітня та 13 травня 2024 року місцевий суд визнав кривдника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 173-2 КУпАП (домашнє насильство), та наклав на нього стягнення у виді штрафу на загальну суму 1700 гривень. Та вже у липні поліцейські зареєстрували черговий факт насильства у його сім’ї.

За висновком судово-психіатричної експертизи, дії обвинуваченого були психотравмувальними для потерпілої, завдали їй психологічних страждань у вигляді емоційної напруженості, тривожності, неспокою, пониженого настрою, відчуття хвилювання та невпевненості, застрягання на сімейних емоційно-негативних переживаннях.

У судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розкаявся. Сказав, що усі конфлікти були через тещу. Тепер вони з дружиною живуть окремо від неї й у них все добре.

Жінка просила суд суворо не карати її кривдника.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштований, має одну малолітню дитину, за місцем проживання характеризується посередньо, обставини, які пом’якшують йому покарання – щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, обставини, які обтяжують покарання – вчинення кримінального правопорушення щодо особи з інвалідністю та у присутності дитини.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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