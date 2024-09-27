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В Хмельницкой области мужчине, который издевался над женой, назначили 200 часов общественных работ

21:38, 27 сентября 2024
Также 50-летний мужчина должен пройти программу для обидчиков.
В Хмельницкой области мужчине, который издевался над женой, назначили 200 часов общественных работ
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Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области признал 50-летнего мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Кроме того, суд применил к обвиняемому ограничительное мероприятие – направил его в Ярмолинецкий сельсовет для прохождения программы для обидчиков сроком на 3 месяца.

С февраля по июль 2024 года правоохранители зафиксировали пять фактов домашнего насилия, которые мужчина совершал в отношении своей жены. В присутствии малолетних детей он нецензурно выражался и угрожал женщине физической расправой, чем нанес вред ее психологическому здоровью.

Постановлениями от 6 марта, 11 апреля и 13 мая 2024 года местный суд признал обидчика виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 173-2 КУоАП (домашнее насилие), и наложил на него взыскание в виде штрафа на общую сумму 1700 гривен. Однако уже в июле полицейские зарегистрировали очередной факт насилия в его семье.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, действия обвиняемого были психотравмирующими для потерпевшей, нанесли ей психологические страдания в виде эмоциональной напряженности, тревожности, беспокойства, пониженного настроения, ощущения волнения и неуверенности, застревания на семейных эмоционально-отрицательных.

В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Сказал, что все конфликты были из-за тещи. Теперь они с женой живут отдельно от нее, и у них все хорошо.

Женщина просила суд строго не наказывать ее обидчика.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не судимый, на учете нарколога и психиатра не состоит, официально не трудоустроен, имеет одного малолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется посредственно, обстоятельства, смягчающие ему наказание – искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, обстоятельства, отягчающие наказание – совершение уголовного правонарушения в отношении лица с инвалидностью и в присутствии ребенка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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