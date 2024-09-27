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Суд не нашел состава нарушения в словах Кристины Соловий, которая нецензурно отозвалась об Ильичевске

15:17, 27 сентября 2024
Суд закрыл «админку» против Кристины Соловий, которая обругала название города Ильичевск на выступлении.
Суд не нашел состава нарушения в словах Кристины Соловий, которая нецензурно отозвалась об Ильичевске
Фото: suspilne.media
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Как известно, на певицу Кристину Соловой составили админпротокол за ругательство на сцене в Черноморске.

27 сентября в Черноморске Одесской области состоялся суд над Кристиной Соловий по употреблению нецензурной лексики со сцены. Ей инкриминировали мелкое хулиганство.

Адвокат певицы во время суда заявлял, что протокол на певицу составили с явными нарушениями, а доказательства, представленные в суде, не убедительны.

После рассмотрения доказательств и заслушания выступлений суд закрыл производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

«Ильичевский суд оправдал меня, что нет состава преступления о том, что Ильич — х***», - написала она на своей странице в одной из соцсетей.

Также Кристина Соловий обнародовала копию постановления суда.

«Закрыть производство по делу об административном производстве в отношении Соловий Кристины Ивановны на основании п.1 ст. 247 КУоАП, в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП», - говорится в постановлении.

Постановление может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

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