Практика судов
  1. В мире

США передадут Румынии оборудование для обнаружения радиации

21:56, 27 сентября 2024
США предоставят Румынии новое радиационное оборудование и транспортные средства на сумму почти $2 миллиона.
США передадут Румынии оборудование для обнаружения радиации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Румыния вскоре получит от США разнообразное оборудование для обнаружения повышенного уровня радиации, а также несколько автомобилей. Как сообщает Digi24, эта информация содержится в документах, которые готовит Министерство внутренних дел Румынии для оформления получения помощи.

Стоимость переданного оборудования составит около 1,9 миллиона долларов и будет включать транспортные средства, портативные устройства для обнаружения радиации, а также сопутствующее снаряжение для специалистов, в частности 400 специальных пейджеров. Среди переданных транспортных средств - три автомобиля Ford Ranger Wildtrak.

Полученное оборудование будет использоваться полицией Румынии для специфических мероприятий, связанных с выявлением и идентификацией радиоактивных материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов

Чиновникам планируют повысить зарплаты до 15 234 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают депутаты Европарламента

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва