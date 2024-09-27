США передадут Румынии оборудование для обнаружения радиации

США предоставят Румынии новое радиационное оборудование и транспортные средства на сумму почти $2 миллиона.

Румыния вскоре получит от США разнообразное оборудование для обнаружения повышенного уровня радиации, а также несколько автомобилей. Как сообщает Digi24, эта информация содержится в документах, которые готовит Министерство внутренних дел Румынии для оформления получения помощи.

Стоимость переданного оборудования составит около 1,9 миллиона долларов и будет включать транспортные средства, портативные устройства для обнаружения радиации, а также сопутствующее снаряжение для специалистов, в частности 400 специальных пейджеров. Среди переданных транспортных средств - три автомобиля Ford Ranger Wildtrak.

Полученное оборудование будет использоваться полицией Румынии для специфических мероприятий, связанных с выявлением и идентификацией радиоактивных материалов.

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