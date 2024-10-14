У Китаї створили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців, відео

Робот має функції стеження, бою, захоплення.

Китайські вчені із Чжецзянського університету розробили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців. Робот RTG має сферичну форму та може атакувати зі швидкістю 35 км/г.

Робот має функції стеження, бою, захоплення. Витримує удари, не перекидається, завжди стабілізується. Розумний алгоритм дозволяє переслідувати ціль за будь-яких умов.

Він також не потребує карт чи навігацій, вміє сам коригувати траєкторію. На суші робот котиться, а у воді рухається за допомогою гвинта.

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