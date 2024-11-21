У Литві офіційно змінився прем'єр – посаду обійняв Гінтаутас Палуцкас

Сейм Литви затвердив кандидатуру нового прем'єра.

Джерело фото: J. Stacevičiaus / LRT

Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром. Про це пише LRT.

За його кандидатуру проголосували 88 депутатів Сейму, 34 проголосували проти, ще шестеро утрималися.

Після того, як Сейм затвердить кандидатуру Гінтаутаса Палуцкаса на посаду прем'єр-міністра, він не пізніше, ніж через 15 днів після призначення, повинен буде представити парламенту розроблений і затверджений Кабінет міністрів і подати на розгляд програму уряду.

У медіа вказують, що Палуцкас є одним із восьми мільйонерів нового Сейму, він задекларував, що має приблизно 2,1 млн активів у євро.

Нагадаємо, що Литва виділить 1 млн євро на підтримку євроінтеграції України.

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