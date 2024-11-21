В Литве официально сменился премьер – должность занял Гинтаутас Палуцкас

Сейм Литвы утвердил кандидатуру нового премьера.

Источник фото: J. Stacevičiaus / LRT

Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром. Об этом пишет LRT.

За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов Сейма, 34 проголосовали против, еще шестеро воздержались.

После того, как Сейм утвердит кандидатуру Гинтаутаса Палуцкаса на должность премьер-министра, он не позднее чем через 15 дней после назначения должен будет представить парламенту разработанный и утвержденный Кабинет министров и представить на рассмотрение программу правительства.

В медиа указывают, что Палуцкас является одним из восьми миллионеров нового Сейма, он задекларировал, что имеет около 2,1 млн активов в евро.

Напомним, что Литва выделит 1 млн евро на поддержку евроинтеграции Украины.

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