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Стендапера та автора мему про «Чик-чирика» В'ячеслава Комісаренка засудили до 6 років за образу Лукашенка

12:09, 30 грудня 2024
Білоруський суд заочно засудив стендап-коміка Комісаренка до 6 років колонії загального режиму.
Стендапера та автора мему про «Чик-чирика» В'ячеслава Комісаренка засудили до 6 років за образу Лукашенка
Фото з відкритих джерел
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Мінський міський суд заочно засудив стендап-коміка В'ячеслава Комісаренка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. Комісаренка визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: розпалювання ворожнечі, наклеп і образа на адресу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Судовий процес був проведений у порядку спеціального провадження, а вирок ухвалено після того, як Комісаренко, який є автором мему про «Чик-чирика», на одному з шоу публічно образив Лукашенка. Комісаренко назвав Лукашенка «Чик-чириком», висміяв його «нетримання» за владу, а також заявив:  «З білоруським паспортом тобі потрібна віза в кожну країну. Тому що наш Чик-чирик з усім світом пересварився і нам нікуди не можна».

Згідно з вироком, Комісаренка було покарано за сукупністю злочинів, що включають статті про наклеп та образу президента. Штрафи накладалися після кількох подібних інцидентів, де Комісаренко висловлював публічні зауваження, що були розцінені як образливі стосовно керівництва Білорусі.

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суд Білорусь

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