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Мобільний оператор Київстар та Starlink підписали угоду про використання супутникового зв’язку в Україні

12:13, 30 грудня 2024
Супутниковий зв’язок Direct to Cell починають впроваджувати в Україні.
Мобільний оператор Київстар та Starlink підписали угоду про використання супутникового зв’язку в Україні
Джерело фото: Starlink
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Український мобільний оператор Київстар та материнська компанія VEON оголосили про підписання угоди зі Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн у світі, що отримає доступ до послуги Direct to Cell. Послугу із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями розпочнуть впроваджувати у 4 кварталі 2025 року, а наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Очікується, що ця угода сприятиме зміцненню національної інфраструктури зв’язку, зокрема, розширенню покриття на віддалених територіях та підвищенню енергетичної стабільності мережі.

Інноваційна послуга Direct to Cell забезпечить мобільний зв’язок навіть коли:

  • немає світла
  • ви знаходитеся у віддаленому куточку країни
  • у всіх поруч «не ловить»

«Зараз триває перша фаза співпраці нашої материнської компанії VEON Group та SpaceX. Ми тільки розпочинаємо цей масштабний проєкт, проте до кінця 2025 року плануємо поділитися першими результатами», - зазначили у мобільного оператора.

Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера. Direct-to-cell забезпечує зв'язок у віддалених регіонах і працює з телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.

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