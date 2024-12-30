Мобильный оператор Киевстар и Starlink подписали соглашение об использовании спутниковой связи в Украине

Спутниковую связь Direct to Cell начинают внедрять в Украине.

Источник фото: Starlink

Украинский мобильный оператор Киевстар и материнская компания VEON объявили о подписании соглашения со Starlink, подразделением SpaceX, чтобы начать внедрение спутниковой связи Direct to Cell в Украине.

Благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран в мире, которая получит доступ к услуге Direct to Cell. Услуга с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями начнет внедряться в 4 квартале 2025 года, а следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

Ожидается, что это соглашение будет способствовать укреплению национальной инфраструктуры связи, в частности, расширению покрытия на отдаленных территориях и повышению энергетической стабильности.

Инновационная услуга Direct to Cell обеспечит мобильную связь, даже если:

нет света

вы находитесь в отдаленном уголке страны

у всех рядом «не ловит»

«Сейчас идет первая фаза сотрудничества нашей материнской компании VEON Group и SpaceX. Мы только начинаем этот масштабный проект, однако до конца 2025 планируем поделиться первыми результатами», - отметили у мобильного оператора.

Спутники Starlink с функцией direct-to-cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, который работает как сотовая башня в космосе, обеспечивая интеграцию в сеть подобно стандартному роуминговому партнеру. Direct-to-cell обеспечивает связь в отдаленных регионах и работает с телефонами LTE везде, где видно небо. Не требуется вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным.

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