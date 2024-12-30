На Волыни задержали злоумышленников, причастных к поджогу авто военного, — один из них несовершеннолетний

Во Владимире на Волыни за поджог военного автомобиля задержали 18-летнего и 15-летнего парня.

Правоохранители установили лиц, причастных к поджогу автомобиля военнослужащего в Волынской области. Об этом сообщает Нацполиция.

Указывается, что поджигателей завербовали российские спецслужбы. Злоумышленники подожгли автомобиль военнослужащего Volkswagen Transporter, проходившее техобслуживание в регионе после выполнения боевых задач на фронте.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Владимире.

Правоохранители выяснили, что поджог совершили двое жителей Владимирского района 15 и 18 лет.

«Действовали они по заказу фсб россии. Совершеннолетнему фигуранту в один из мессенджеров написал неизвестный: за вознаграждение тот с сообщником должен был поджечь авто военного или правоохранителя, снять это на видео и отправить заказчику», — говорится в сообщении.

Полицейские по горячим следам установили местонахождение злоумышленников.

Фигуранты были доставлены в подразделение полиции для проведения процессуальных действий. Совершеннолетнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту управление СБУ проводит досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины: при процессуальном руководстве прокуратуры, молодым людям уже объявлено подозрение. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.