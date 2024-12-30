На Волині затримали зловмисників, причетних до підпалу авто військового, — один із них неповнолітній

У Володимирі на Волині за підпал військового автомобіля затримали 18-річного і 15-річного хлопців.

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Правоохоронці встановили осіб, причетних до підпалу автомобіля військовослужбовця у Волинській області. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що паліїв завербували російські спецслужби. Зловмисники підпалили автомобіль військовослужбовця Volkswagen Transporter, яке проходило техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті.

Інцидент стався 23 грудня у місті Володимир.

Правоохоронці зʼясували, що підпал вчинили двоє жителів Володимирського району 15 та 18 років.

«Діяли вони на замовлення фсб росії. Повнолітньому фігуранту в один з месенджерів написав невідомий: за винагороду той зі спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські по гарячих слідах встановили місце знаходження зловмисників.

Фігурантів доставили в підрозділ поліції для проведення процесуальних дій. Повнолітнього зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом управління СБУ проводить досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України: за процесуального керівництва прокуратури, молодикам уже оголошена підозра. Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.

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