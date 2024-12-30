Стендапера и автора мема о «Чик-чирике» Вячеслава Комиссаренко приговорили к 6 годам за оскорбление Лукашенко

Белорусский суд заочно приговорил стендап-комика Комиссаренко к 6 годам колонии общего режима.

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Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Комиссаренко признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды, клевета и оскорбление в адрес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Судебный процесс был проведен в порядке специального производства, а приговор вынесен после того, как Комиссаренко, который является автором мема о «Чик-чирике», на одном из шоу публично оскорбил Лукашенко. Комиссаренко назвал Лукашенко «Чик-чириком», высмеял его «недержание» за власть, а также заявил: «С белорусским паспортом тебе нужна виза в каждую страну. Потому что наш Чик-чирик со всем миром перессорился и нам никуда нельзя».

Согласно приговору, Комиссаренко был наказан по совокупности преступлений, включающих статьи о клевете и оскорблении президента. Штрафы накладывались после нескольких подобных инцидентов, где Комиссаренко высказывал публичные замечания, которые были расценены как оскорбительные в отношении руководства Беларуси.

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