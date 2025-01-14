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У США заборонили нові «розумні» автомобілі з китайськими та російськими технологіями

20:00, 14 січня 2025
США ввели обмеження на імпорт і продаж автомобілів із китайськими та російськими технологіями.
У США заборонили нові «розумні» автомобілі з китайськими та російськими технологіями
Фото: SUV News
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Адміністрація президента США Джо Байдена остаточно затвердила правило, яке забороняє використання нових автомобілів із китайськими та російськими технологіями на дорогах США через потенційну загрозу національній безпеці, повідомляє Bloomberg.

Нове правило, оголошене Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, забороняє імпорт і продаж підключених до інтернету транспортних засобів, які містять апаратне чи програмне забезпечення, пов'язане з Китаєм чи Росією. Окрім того, виробники з цими зв’язками не зможуть продавати транспортні засоби, виготовлені в США, на внутрішньому ринку.

Американські чиновники наголошують, що сучасні автомобілі з підключенням до інтернету фактично є комп’ютерами на колесах, які можуть збирати конфіденційну інформацію про водіїв, порушуючи їхнє право на приватність. Також існує побоювання, що іноземні противники можуть дистанційно впливати на роботу цих транспортних засобів, що є серйозною загрозою для національної безпеки.

Затверджене правило поширюється на легкові автомобілі вагою до 10 000 фунтів (близько 4,5 тонни) та вступить у силу для транспортних засобів модельного року 2027 року, з поступовим введенням до 2030 року. Міністерство торгівлі США також зазначило, що працює над обмеженнями для комерційного транспорту, таких як автобуси та вантажівки, які будуть завершені вже наступною адміністрацією.

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