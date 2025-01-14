В США запретили новые «умные» автомобили с китайскими и российскими технологиями

США ввели ограничения на импорт и продажу автомобилей с китайскими и российскими технологиями.

Фото: SUV News

Администрация президента США Джо Байдена окончательно утвердила правило, которое запрещает использование новых автомобилей с китайскими и российскими технологиями на дорогах США из-за потенциальной угрозы национальной безопасности, сообщает Bloomberg.

Новое правило, объявленное Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, запрещает импорт и продажу подключенных к интернету транспортных средств, которые содержат аппаратное или программное обеспечение, связанное с Китаем или Россией. Кроме того, производители с этими связями не смогут продавать транспортные средства, изготовленные в США, на внутреннем рынке.

Американские чиновники отмечают, что современные автомобили с подключением к интернету фактически являются компьютерами на колесах, которые могут собирать конфиденциальную информацию о водителях, нарушая их право на приватность. Также существует опасение, что иностранные противники могут дистанционно влиять на работу этих транспортных средств, что является серьезной угрозой для национальной безопасности.

Утвержденное правило распространяется на легковые автомобили весом до 10 000 фунтов (около 4,5 тонны) и вступит в силу для транспортных средств модельного года 2027 года, с постепенным введением до 2030 года. Министерство торговли США также отметило, что работает над ограничениями для коммерческого транспорта, таких как автобусы и грузовики, которые будут завершены уже следующей администрацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.