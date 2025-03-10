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Європейські члени НАТО стали ще більш залежними від озброєння США, ніж раніше — звіт

12:50, 10 березня 2025
США домінують у закупівлях зброї в Європі, а в період 2020-2024 років Україна стала найбільшим імпортером озброєння у світі.
Європейські члени НАТО стали ще більш залежними від озброєння США, ніж раніше — звіт
Фото: sipri.org
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Європейські члени НАТО стали ще більш залежними від американського озброєння, ніж раніше. Про це свідчить звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише Politico.

Імпорт озброєнь до Європи зріс на 155% у період з 2020 по 2024 рік у порівнянні з 2015-2019 роками — це реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Якщо у 2015-2019 роках США постачали 52% військової техніки європейським членам НАТО, то за наступні п’ять років ця частка зросла до 64%.

Європейці роблять кроки для розвитку власних оборонних індустрій, зазначив старший дослідник SIPRI Пітер Веземан, однак трансатлантичні відносини у сфері постачання зброї мають глибоке коріння.

«Імпорт зі США збільшився, і європейські країни НАТО вже замовили майже 500 бойових літаків та безліч інших видів озброєнь у США», — додав він.

«Цей звіт опублікований на тлі масштабної військової модернізації в європейських країнах, викликаної побоюваннями, що адміністрація президента Дональда Трампа може зблизитися з Росією, а десятиліттями чинні гарантії безпеки США для Європи більше не є надійними», — зазначили в Politico.

Повідомляється, що це призвело до закликів обмежити залежність від американської зброї — наприклад, нещодавно німецькі економісти застерегли від закупівлі американських винищувачів F-35.

За даними звіту SIPRI, іншими основними постачальниками озброєння для європейських країн НАТО є Франція, Південна Корея, Німеччина та Ізраїль.

Крім того, у період 2020-2024 років Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі, причому основні постачання надходили зі США, Німеччини та Польщі.

Найбільшими імпортерами зброї у світі, окрім України, є Індія, Катар, Саудівська Аравія та Пакистан, а найбільшими експортерами зброї залишаються США, Франція, Росія, Китай та Німеччина.

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США ЄС Україна

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