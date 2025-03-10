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Европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от вооружения США, чем раньше — отчет

12:50, 10 марта 2025
США доминируют в закупках оружия в Европе, а в период 2020-2024 годов Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире.
Европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от вооружения США, чем раньше — отчет
Фото: sipri.org
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Европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от американского вооружения, чем раньше. Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), пишет Politico.

Импорт вооружений в Европу вырос на 155% в период с 2020 по 2024 год по сравнению с 2015-2019 годами — это реакция на полномасштабное вторжение России в Украину.

Если в 2015-2019 годах США поставляли 52% военной техники европейским членам НАТО, то в следующие пять лет эта доля выросла до 64%.

Европейцы предпринимают шаги для развития собственных оборонных индустрий, отметил старший исследователь SIPRI Питер Веземан, однако трансатлантические отношения в сфере поставок вооружений имеют глубокие корни.

«Импорт из США увеличился, и европейские страны НАТО уже заказали почти 500 боевых самолетов и множество других видов вооружений у США», — добавил он.

«Этот отчет опубликован на фоне масштабной военной модернизации в европейских странах, вызванной опасениями, что администрация президента Дональда Трампа может сблизиться с Россией, а десятилетиями действовавшие гарантии безопасности США для Европы больше не являются надежными», - заявили в издании.

Отмечается, что это привело к призывам ограничить зависимость от американского вооружения — например, недавно немецкие экономисты предостерегли от закупки американских истребителей F-35.

Согласно отчету SIPRI, другими основными поставщиками оружия для европейских стран НАТО являются Франция, Южная Корея, Германия и Израиль.

Кроме того, в период 2020-2024 годов Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, причем основные поставки поступили из США, Германии и Польши.

Крупнейшими импортерами вооружений в мире, помимо Украины, являются Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан, а крупнейшими экспортерами оружия остаются США, Франция, Россия, Китай и Германия.

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США ЕС Украина

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