Суд у США зобов'язав Bayer виплатити $2,1 млрд чоловікові, який захворів на рак за рак через засіб проти бур'янів

Bayer оскаржить судовий вирок і штраф в 2,1 мільярда доларів у справі про рак через пестицид Roundup.

Фото: AgroPortal.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у США постановив, що корпорація Bayer повинна виплатити близько 2,1 мільярда доларів чоловікові, який звинуватив компанію в тому, що захворів на рак через її засіб для боротьби з бур’янами. Позивач придбав продукт, який випускається дочірньою компанією Roundup, що належить Bayer. Про це пише Reuters.

Американська корпорація Bayer, яка є одним із найбільших у світі виробників насіння та пестицидів, заявила, що оскаржить вирок. Компанія вважає, що рішення суперечить науковим даним та оцінкам регуляторів, а розмір штрафу є «надмірним і неконституційним».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.