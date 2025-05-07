У Ватикані розпочинається Конклав з обрання нового Папи Римського — як проходить голосування

133 кардинали з усього світу зібралися у Сикстинській капелі, щоб таємним голосуванням обрати наступника Папи Франциска.

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

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У Ватикані 7 травня розпочинається таємний Конклав, під час якого кардинали з усього світу голосуватимуть за наступника Папи Франциска. Серед фаворитів — італійський кардинал П'єтро Паролін та філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле. Про це повідомляє Independent.

Усього у Сикстинській капелі зберуться 133 кардинали, які візьмуть участь у багаторівневому голосуванні, аби обрати нового очільника Католицької церкви. Цей процес залишається майже незмінним протягом останніх 800 років.

Кардинали визначать, чи продовжить новообраний Папа його курс, чи церква повернеться до більш традиційного шляху.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про фаворитів на престол після смерті Франциска.

Кардинали присягнули на таємницю перед початком голосування

У середу всі 133 кардинали складуть урочисту присягу дотримання суворої таємниці — її порушення карається відлученням від церкви. Подібну присягу вже раніше склали близько сотні осіб допоміжного персоналу — від водіїв і прибиральників до духовників та кухарів, які обслуговують учасників Конклаву.

Як відбувається голосування за нового Папу

Щоб бути обраним, новий понтифік має набрати не менше ніж 2/3 голосів конклаву під час таємного голосування. Вікових обмежень для Папи Римського немає, ним може стати будь-який чоловік-католик, однак найчастіше очільника Святого Престолу обирають з-поміж кардиналів.

7 травня усі кардинали-виборники зберуться та будуть замкнені у Сикстинській капелі - найвідомішій папській каплиці в Апостольському палаці Ватикана, де проводять конклав. Усі вони мали скласти присягу на Євангелії про дотримання таїнства церемонії.

Кардинали мають увійти до Сикстинської капели під християнський гімн Veni Creator Spiritus. Далі двері каплиці зачиняються зсередини. Така «ізоляція» кардиналів триває доти, доки вони не оберуть нового Папу, навіть якщо це триватиме кілька днів. Ця процедура покликана виключити вплив чи тиск на виборників зовні.

У перший день конклаву відбувається лише одне голосування, далі — по чотири на день.

Кожен кардинал записує ім’я свого кандидата на бюлетені з написом Eligo in summen pontificem — «Обираю Верховного Понтифіка». Підходячи до вівтаря, він урочисто проголошує:

«Закликаю в свідки Господа нашого Ісуса Христа, який буде моїм суддею, що мій голос віддано за того, кого перед Богом вважаю гідним бути обраним».

Бюлетень складають, кладуть на круглу тарілку й висипають в оздоблену сріблом і золотом урну. Потім троє кардиналів-«скрутинаторів» — обраних випадково — відкривають бюлетені, читають і записують прізвища кандидатів. Їхню роботу перевіряють інші кардинали — «ревізори».

Кожен бюлетень проколюють голкою через слово Eligo, зшивають ниткою та зав’язують вузлом. Після підрахунку їх спалюють у печі капели. Якщо Папу не обрано — викидається чорний дим. Якщо ж голосування завершилося успіхом — із димоходу здіймається білий дим, що сигналізує про обрання нового Понтифіка.

Щоб підтримати цю традицію, на даху каплиці 2 травня було встановлено спеціальний димохід, який використовують під час конклаву, а під ним — дві чавунні печі, розміщені за 30 метрів нижче. Для того, щоб колір сигналу із димаря був чіткого кольору, ватиканські спеціалісти використовують окремі комбінації хімічних сполук для чорного і білого диму.

Новий понтифік має обирати собі ім'я для понтифікату та вступити на посаду Папи. Він іде в Кімнату сліз, де змінює одяг з червоного «кардинальского» на біле вбрання Папи Римського.

Далі найстаріший кардинал-диякон з балкону Собору Святого Петра оголошує про результат конклаву, а новообраний Папа звідти ж виголошує свою першу промову.

Зазвичай конклави тривають кілька днів. Папу Франциска обрали відносно швидко: його було обрано 13 березня 2013 року після п’яти турів голосування менше ніж за два дні.

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