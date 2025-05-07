В Ватикане начинается Конклав с избрания нового Папы Римского - как проходит голосование

133 кардинала со всего мира собрались в Сикстинской капелле, чтобы тайным голосованием избрать преемника Папы Франциска.

Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

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В Ватикане 7 мая начинается тайный Конклав, во время которого кардиналы со всего мира будут голосовать за преемника Папы Франциска. Среди фаворитов — итальянский кардинал Пьетро Паролин и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле. Об этом сообщает Independent.

Всего в Сикстинской капелле соберутся 133 кардинала, которые примут участие в многоуровневом голосовании, чтобы избрать нового главу Католической церкви. Этот процесс остается почти неизменным на протяжении последних 800 лет.

Кардиналы определят, продолжит ли новоизбранный Папа его курс, или церковь вернется к более традиционному пути.

возрасте до 80 лет, которые имеют право голоса на конклаве.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о фаворитах на престол после смерти Франциска.

Кардиналы присягнули на тайну перед началом голосования

В среду все 133 кардинала принесут торжественную присягу соблюдения строгой тайны — ее нарушение карается отлучением от церкви. Подобную присягу уже ранее принесли около сотни человек вспомогательного персонала — от водителей и уборщиков до духовников и поваров, которые обслуживают участников Конклава.

Как происходит голосование за нового Папу

Чтобы быть избранным, новый понтифик должен набрать не менее 2/3 голосов конклава во время тайного голосования. Возрастных ограничений для Папы Римского нет, им может стать любой мужчина-католик, однако чаще всего главу Святого Престола избирают из числа кардиналов.

7 мая все кардиналы-выборщики соберутся и будут заперты в Сикстинской капелле — самой известной папской капелле в Апостольском дворце Ватикана, где проводят конклав. Все они должны были принести присягу на Евангелии о соблюдении тайны церемонии.

Кардиналы должны войти в Сикстинскую капеллу под христианский гимн Veni Creator Spiritus. Далее двери капеллы закрываются изнутри. Такая «изоляция» кардиналов продолжается до тех пор, пока они не изберут нового Папу, даже если это займет несколько дней. Эта процедура призвана исключить влияние или давление на выборщиков извне.

В первый день конклава проводится только одно голосование, далее — по четыре в день.

Каждый кардинал записывает имя своего кандидата на бюллетене с надписью Eligo in summen pontificem — «Избираю Верховного Понтифика». Подходя к алтарю, он торжественно провозглашает:

«Призываю в свидетели Господа нашего Иисуса Христа, который будет моим судьей, что мой голос отдан за того, кого перед Богом считаю достойным быть избранным».

Бюллетень складывают, кладут на круглую тарелку и высыпают в украшенную серебром и золотом урну. Затем трое кардиналов-«скрутинаторов» — выбранных случайно — открывают бюллетени, читают и записывают фамилии кандидатов. Их работу проверяют другие кардиналы — «ревизоры».

Каждый бюллетень прокалывают иглой через слово Eligo, сшивают нитью и завязывают узлом. После подсчета их сжигают в печи капеллы. Если Папу не избрали — выпускается черный дым. Если же голосование завершилось успехом — из дымохода поднимается белый дым, что сигнализирует об избрании нового Понтифика.

Чтобы поддержать эту традицию, на крыше капеллы 2 мая был установлен специальный дымоход, который используют во время конклава, а под ним — две чугунные печи, расположенные на 30 метров ниже. Чтобы цвет сигнала из дымохода был четким, ватиканские специалисты используют отдельные комбинации химических соединений для черного и белого дыма.

Новый понтифик должен выбрать себе имя для понтификата и вступить в должность Папы. Он идет в Комнату слез, где меняет одежду с красной «кардинальской» на белое облачение Папы Римского.

Далее старейший кардинал-дьякон с балкона Собора Святого Петра объявляет о результате конклава, а новоизбранный Папа оттуда же произносит свою первую речь.

Обычно конклавы длятся несколько дней. Папу Франциска избрали относительно быстро: его избрали 13 марта 2013 года после пяти туров голосования менее чем за два дня.

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