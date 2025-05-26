Практика судів
  1. У світі

У Швейцарії збудували найвищу 3D-друковану будівлю у світі – фото

16:57, 26 травня 2025
Tor Alva висотою 30 метрів з’явилась у селі з 12 мешканцями.
У Швейцарії збудували найвищу 3D-друковану будівлю у світі – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У швейцарському альпійському селі Муленьс завершено зведення Tor Alva — найвищої у світі будівлі, надрукованої на 3D-принтері. Як повідомляє Dezeen, унікальна вежа стала архітектурною окрасою регіону й новим символом сучасного підходу до будівництва.

Tor Alva (у перекладі — «Біла вежа») постала на місці старої кузні. Її архітектура — багатошарова, як святковий торт — відсилає до кондитерської спадщини регіону. Конструкція заввишки 30 метрів тримається на 32 спіральних порожнистих колонах, виготовлених за допомогою 3D-друку. Весь процес друку тривав 900 годин, а будівництво — п’ять місяців.

Проєкт реалізував культурний фонд Origen разом із Швейцарською вищою технічною школою Цюриха (ETH Zurich). За даними NZZ, вежа обійшлася у 4,5 мільйона швейцарських франків, що більш ніж удвічі перевищило запланований бюджет.

Tor Alva має чотири поверхи, останній з яких виконуватиме функцію оглядового майданчика і сцени для культурних подій. Конструкція модульна — її можна розібрати й перевезти в інше місце.

Вежа буде доступна для туристів: екскурсія коштуватиме 100 франків і включатиме дегустацію десерту. У Муленьсі, де зараз живе лише 12 осіб, Tor Alva простоїть п’ять років — саме стільки часу вона має на те, щоб привернути увагу до зникаючого села XIX століття. Після цього вежу планують перевезти.

Фото: Dezeen

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Швейцарія будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупція, непрозорість і безкарність підточують систему управління ЄС – Politico

Навіть у справі «Pfizergate» дипломати не очікують наслідків для Урсули фон дер Ляєн.

Став відомий перелік діючих суддів, допущених до іспиту для переведення до іншого місцевого суду

ВККС оприлюднила список діючих суддів, допущених для участі в кваліфікаційному іспиті для переведення до іншого суду.

У Міноборони заявили, що тепер військовослужбовці можуть розповісти про бар’єри на службі в Армія+

Міноборони запустило в Армія+ опитування військовослужбовців щодо того, які бар’єри вони відчувають під час служби у війську.

Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису – Верховний Суд

Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім.

ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду