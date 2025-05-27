У ПФУ нагадали, які підстави для призначення лікарняного по догляду за членом родини

Допомогу по тимчасовій непрацездатності призначають на підставі листка непрацездатності, сформованого за медичним висновком про тимчасову непрацездатність.

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Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (стаття 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що у разі необхідності догляду за пацієнтом віком від 14 років його лікуючим лікарем формується медичний висновок категорії “Догляд за хворим членом сім’ї” на особу, яка здійснюватиме такий догляд.

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