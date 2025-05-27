В ПФУ напомнили, какие основания для назначения больничного по уходу за членом семьи

Помощь по временной нетрудоспособности назначают на основании листка нетрудоспособности, сформированного по медицинскому заключению о временной нетрудоспособности.

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Пенсионный фонд объясняет, какие основания для назначения больничного по уходу за членом семьи.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (статья 23 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").

Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что в случае необходимости ухода за пациентом в возрасте от 14 лет его лечащим врачом формируется "Уход за больным членом семьи" на лицо, которое будет осуществлять такой уход.

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