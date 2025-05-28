Дев'ятий тестовий запуск SpaceX Starship закінчився невдачею – відео

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела дев’ятий тестовий політ ракети Starship.

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27 травня на базі Starbase у Техасі провели дев’ятий випробувальний політ космічної ракети Starship від SpaceX. Ця місія стала історичною, адже надважкий прискорювач Super Heavy, який раніше брав участь у сьомому польоті в січні 2025 року, вперше здійснив повторний політ.

У компанії кажуть, що через несправність дверей відсіку корисного вантажу не вдалося розгорнути вісім симуляторів супутників Starlink. Помилка в управлінні орієнтацією також унеможливила повторне запалювання двигуна Raptor і правильне позиціонування для входу в атмосферу. Starship втратив зв’язок через 46 хвилин після запуску, а уламки, ймовірно, впали в Індійському океані в межах запланованої зони.

Водночас цей політ став важливим кроком до повторного використання апаратних компонентів Starship, а зібрані дані мають допомогти удосконалити майбутні місії.

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